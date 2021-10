Novo episódio do podcast de Mano Brown tem Leci Brandão como convidada

O novo episódio do podcast Mano a mano, que vai ao ar nesta quinta-feira (14), recebe um dos nomes mais icônicos do samba do País para falar de música. Leci Brandão, que também atua como deputada estadual por São Paulo, comenta sobre sua carreira e sua vida em conversa com Mano Brown.

Spotify Disponível no, o bate-papo entre a dupla revela histórias de bastidores da criação de clássicos do gênero que marcaram a trajetória da sambista, como Zé do caroço, um dos seus maiores sucessos. "É icônica! Mexe com essa coisa de ter uma causa na vida. A pior coisa na vida da gente é não ter uma causa para lutar, é estar embriagado de solidão de não ter por que lutar", comenta o rapper.

Leci conta ainda que a música é inspirada em um fato real, mencionando o líder comunitário no Morro do Pau da Bandeira, no Rio de Janeiro. Assim como diz a canção, houve um movimento para que o sistema de alto falantes da comunidade parasse de funcionar em determinado horário a pedido da esposa de um militar. Isso se tornou uma questão no local, pois era através deste meio que os moradores recebiam notícias importantes.

Muitas outras composições da artista também foram inspiradas em causas sociais, e ela diz já ter sido criticada por conta disso. "Já ouvi muito que eu fazia música, mas encrenca também, porque sempre batalhei pelo direito, pela igualdade. Sempre fui a rainha para brigar contra o preconceito. Nunca aceitei isso porque eu passei por isso na minha vida. Sempre falei da vida real."

O podcast Mano a mano vai ao ar toda quinta-feira. Já são 16 episódios com conversas diretas e sem censura com personalidades que variam do esporte à política, da música à religião.