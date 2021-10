'Conversa com Bial' convida a atriz Dandara Mariana e seu pai Romeu Evaristo

Em clima de família, o programa Conversa com Bial recebe nesta quarta-feira (13) a atriz Dandara Mariana e seu pai, o ator Romeu Evaristo, o inesquecível Saci do Sítio do Picapau Amarelo. No bate-papo, que vai ao ar depois da exibição do Jornal da Globo, a dupla conversa com Pedro Bial sobre cinema, teatro, televisão, futebol e samba.

Tricolor apaixonado, Romeu, que já foi técnico de futebol, conta como conheceu a mãe de Dandara na década de 1980, no Rio de Janeiro, e fala sobre como a filha contrariou suas expectativas ao se tornar flamenguista. Ele conta ainda a respeito da sua estreia na televisão e relembra a época em que interpretou o Saci Pererê.

Assim como o pai, Dandara diz que não planejava seguir a carreira de atriz. Chegou a cursar dois períodos de Arquitetura, mas descobriu que queria estudar teatro através de um convite feito por Lázaro Ramos. Ela fala então sobre os papéis que já interpretou e destaca o reconhecimento do público ao participar da Super dança dos famosos.

Além disso, os dois, que moram juntos no Rio, não negam o amor pelo samba. Ao final da conversa eles contam sobre a relação com o Carnaval e a expectativa para a festa em 2022. “Eu torço muito pelo carnaval; eu sou do Carnaval; vivi no Carnaval. Mas eu tenho preocupações, porque essa pandemia não é mole não”, pondera o ator.