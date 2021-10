Itaú Cultural publica obra de Vângri Kaingáng em novo encontro literário

A nova edição da coluna mensal Encontros com a nova literatura brasileira contemporânea aborda nesta quinta-feira (14) a obra da escritora gaúcha Vângri Kaingáng, nascida na aldeia de Ligeiro, município de Tapejara. Serão publicados dois poemas da autora que versam sobre a cultura indígena: Guerreiro da aldeia do frio e Herança valiosa. O projeto, que proporciona um maior contato do público com figuras da cena literária nacional, vai ao ar no site do