Globoplay lança segunda temporada de série infantil no Dia das Crianças

Spin off de D.P.A. - detetives do prédio azul, sucesso no canal Gloob, a série original Globoplay Vlog da Berê - a fantástica farmácia de Ondion ganha segunda temporada nesta terça-feira (12), Dia das Crianças. Agora sob comando feiticeira Berenice (Nicole Orsini), os episódios inéditos contam com um novo cenário: a Fantástica Farmácia Filomilos, em Ondion.

O local mágico e milenar é dedicado aos estudos de alquimias bruxescas e ocasionais consultas para os mais variados pacientes. Além dessa novidade, outros artistas fazem participações especiais na nova temporada do seriado. Letícia Pedro retorna como Mila, a primeira capa vermelha do Prédio Azul; Juliana Alves será a Dra. Sigfrida, a renomada alquimista à frente da farmácia; Livian Aragão chega como Najara, uma bruxa bailarina; e Totia Meireles viverá a tia Theodora, tragicamente mordida pelo filho do Drácula.

“Na temporada passada, a Berenice estava malvada, encantada pela bruxa Amaranta e usou muito os próprios poderes para o mal. Ela acabou adoecendo e, agora, é como se ela precisasse espalhar o bem para se curar. Quanto mais você faz o bem, mais você recebe de volta. Estou muito feliz e orgulhosa”, comemora a protagonista Nicole Orsini.

Além de estar disponível na plataforma digital Globoplay, a atração tem previsão de estreia para o dia 17 de novembro no canal infantil Gloob.