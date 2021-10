J.K. Rowling, autora de 'Harry Potter', lança novo livro infantojuvenil

Criadora do fenômeno mundial Harry Potter, a escritora J.K. Rowling lança mundialmente nesta terça-feira (12) seu novo livro infantojuvenil, chamado Jack e o Porquinho de Natal. Publicado no Brasil pela Editora Rocco, a obra recebeu mais de 20 traduções ao redor do mundo.

O livro, que conta a história de amor de um menino por seu brinquedo favorito, é o primeiro romance infanto-juvenil da autora desde Harry Potter e sucede seu brilhante retorno à publicação para crianças com a fábula O Ickabog, lançada no ano passado.

A nova produção, vendida em capa dura, conta com nove desenhos em preto e branco do premiado ilustrador Jim Field. A autora aprovou as imagens de primeira e ficou bastante animada com o resultado: “Como ele estava acertando tudo na primeira vez em que desenhou, a maioria dos meus comentários consistiu em expressões de alegria! Adorei trabalhar com ele. Ele realmente foi o ilustrador perfeito para o projeto”, diz Rowling.

Na história, Jack tinha um porquinho de pelúcia rosa chamado O Poto. OP, como ficou conhecido o bichinho, sempre esteve ao seu lado nos bons e maus momentos, mas em uma véspera de Natal, para grande tristeza do menino, ele é perdido. Jack ganha então um novo brinquedo, o Porquinho de Natal. Juntos, eles embarcam em uma jornada repleta de magia para reencontrar o melhor amigo de Jack que está desaparecido.

“Eu acho que há alguns conceitos no livro que podem levar a algumas conversas interessantes entre adultos e crianças. Eu acredito que crianças podem lidar com o assunto de maneira mais complexa do que costumam acreditar”, explica a autora.