Primeira prova fora da cozinha do 'MasterChef' tem participação do cantor Vitão

O novo episódio de Masterchef Brasil apresenta nesta terça-feira (12), às 22h30min, na Band, a primeira prova da temporada fora da tradicional cozinha do programa. Na ocasião, os participantes terão de cozinhar à beira-mar em Ilhabela, litoral Norte de São Paulo, divididos em duas equipes.

Eles serão desafiados a fazer uma entrada e um prato principal com peixes e frutos do mar. Helena e Tiago, que voltaram na repescagem, serão os capitães dos times e poderão escolher com quem trabalhar. Além de conquistar o paladar dos jurados, os competidores recebem um convidado especial nesta edição do programa: o cantor Vitão.

O grupo que se sair melhor na disputa garante mais uma semana no jogo, enquanto os perdedores ainda terão uma chance de se salvar da berlinda. Eles caminham até um novo ponto de encontro em um píer onde Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin revelam uma mesa repleta com as melhores delícias de um café da manhã de hotel. Em duplas, os participantes irão montar um verdadeiro banquete, mas somente a melhor mesa irá se livrar do risco de ir embora mais cedo para casa.

De volta à cozinha do MasterChef, aqueles que não conseguiram se salvar serão surpreendidos por pequenas porções de receitas tradicionais chinesas chamadas Dim Sum. Cada participante deverá usar sua bagagem gastronômica e toda sua criatividade para garantir um lugar na competição.

No final da prova, os jurados escolhem o autor do melhor prato e indicam os três piores. Antes de revelar o eliminado da noite, irão anunciar que, pela primeira vez na temporada, o mezanino não poderá salvar mais ninguém.

A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h40min, no canal Discovery Home & Health.