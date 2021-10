Elisa Kopplin Ferraretto resgata pioneiros do radioteatro do RS em livro

A jornalista gaúcha Elisa Kopplin Ferraretto é autora de livros técnicos relacionados à sua profissão. Agora, aventura-se com este livro, que é um pouco romance, um pouco reportagem. A obra nasceu do encantamento com a história de vida, trabalho e amor de Estelita Bell e Pery Borges – pioneiros do radioteatro – e do desejo de resgatar a memória desses dois importantes artistas brasileiros.

A obra Pery e Estelita na Ribalta do Espaço - Um romance nas ondas do rádio (Viseu, 286 págs., R$ 82,90 e R$ 9,90 em e-book) resgata a história de Pery Borges e Estelita Bell, pioneiros do radioteatro gaúcho e brasileiro nos anos 1930. No Rio Grande do Sul, fizeram enorme sucesso com o Teatro Farroupilha, levado ao ar durante quase uma década, na Rádio Farroupilha.

Em Porto Alegre, também passaram pela Difusora e Gaúcha e, no Rio de Janeiro, atuaram na Mayrink Veiga até os anos 1960. Lá, Estelita incentivou o jovem Chico Anysio a atuar como ator e este a levou para o cinema e a TV.

Escrito na forma de romance, a partir de pesquisa em documentos e na imprensa, o livro é amplamente ilustrado. Esther Daniotti, carioca, educada para ser professora, queria mesmo era trabalhar no comércio. E tinha aversão à profissão da mãe: atriz teatral.

Luiz Borges, gaúcho, apenas com os estudos primários, aos 11 anos foi labutar no comércio para ajudar no sustento da família. Mas seu sonho era trabalhar no teatro.

A roda da vida foi girando. Um dia, Esther teve que subir em um palco para ganhar a vida e não quis mais abandoná-lo. Luiz passou por cima de todas as dificuldades até que realizou seu sonho. Ela virou Estelita Bell; ele, Pery Borges. Em um teatro, conheceram-se. Em outro, casaram-se. Nos anos 1930, inventaram de levar o teatro para o rádio e se transformaram em estrelas adoradas pelo público.