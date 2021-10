Filme inédito com Yamandu Costa e Lucio Yanel é destaque do Canal Curta!

Os laços entre duas gerações, dois países e os violões de Yamandu Costa e Lucio Yanel são mostrados e celebrados com boa dose de música no documentário Dois tempos, dirigido por Pablo Francischelli, que fará sua estreia na TV no Canal Curta! nesta segunda-feira, às 22h05min.

O próprio Yamandu conduz a narrativa e mergulha numa viagem sentimental à sua infância, quando conheceu Yanel — que se tornaria um grande mestre e fonte de inspiração. E agora, em uma nova viagem dentro de um motorhome, os dois seguem juntos do Rio Grande do Sul, onde nasceu Yamandu, a Corrientes, cidade natal de Yanel, na Argentina.

Como não poderia deixar de ser, esse reencontro entre os dois, após muitos anos distantes, também resulta em lindíssimas apresentações musicais. Ao longo do filme, ambos tocam violão durante as paragens; e, ao final, realizam um concerto na Festa Nacional de Chamamé — um dos principais eventos de música folclórica argentina, realizado em Corrientes.

No caminho, conhecem pessoas — e as encantam pelo virtuosismo com que tocam violão —, visitam cidades, admiram paisagens e exploram a música folclórica local. Ao chegarem em Corrientes, Yanel apresenta amigos de longa data que ainda vivem por lá. À noite, se unem para confraternizar e tocar o chamamé, estilo musical tradicional da província, que contém elementos da cultura indígena guarani, afro-americana e europeia.

Pela estrada, os dois relembram o passado e suas trajetórias de vida; e, de forma leve e por vezes divertida, refletem sobre questões como o ofício do artista, a interferência do homem na natureza e a hipótese da existência do que chamamos de destino. “Eu tenho quase certeza de que o destino está traçado. Não tem que ter medo do destino”, diz Yanel.

“Dois Tempos” participou de importantes festivais e agora estreia com exclusividade na Segunda da música do Canal Curta!. Em seguida, ficará disponível em streaming através do Curta!On. O filme, viabilizado pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), é uma produção da Doblechapa e conta com coprodução da TV Zero.