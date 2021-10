Curta-metragem rodado em Pelotas é selecionado para festival de cinema na Europa

Filmado em Pelotas e com direção de Márcio Kinzeski, o curta-metragem A última morada de João Simões Lopes Neto foi selecionado para participar da edição deste ano do festival Make Art Not Fear - Short Film Festival, que acontece em outubro na cidade do Porto, em Portugal. É mais um ponto de destaque na trajetória do filme, que vem sendo incluído em diversas mostras nacionais e internacionais desde seu lançamento, em 2020.

A obra, com roteiro de Manoel Soares Magalhães, é uma ficção que flerta com o realismo mágico, e que mostra a estátua do escritor João Simões Lopes Neto (1865-1916) despertando do seu estado de bronze e caminhando pela praça central de Pelotas, enquanto tenta compreender o que se passou desde sua morte. Durante o trajeto, o escritor (interpretado por Vagner Vargas) reflete a respeito da forma como foi tratado pela sociedade pelotense e sobre a forma como as comunidades lidam com seus artistas locais.