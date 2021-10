BarraShoppingSul traz opções divertidas para a semana do Dia das Crianças

O BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) preparou uma programação especial cheia de diversões para a semana do Dia das Crianças. Para as famílias que queiram se divertir com seus filhos, uma das principais atrações é o BarraCadabra, espaço ao ar livre que oferece brinquedos de cordas, escorregadores, trampolins, pula-pula, gira-gira e diferentes circuitos lúdicos e sensoriais para as crianças de 0 a 13 anos.

O espaço fica aberto até 17 de outubro, todos os dias, das 10h às 21h. Em caso de mau tempo, o espaço estará fechado, e o acesso é limitado pela capacidade do parque. A entrada é gratuita e deve ser agendada pelo aplicativo Multi.

A programação musical do parque também foi retomada, com atrações especiais. No sábado (9), às 11h, e no domingo (8), às 17h, a festa fica a cargo de Bob Bopsin, que interage com o público infantil misturando atividades lúdicas e brincadeiras musicadas. No dia 12 de outubro, às 17h, é a vez da Banda de Circo, grupo musical que une um mágico vocalista, um mímico baterista, um palhaço guitarrista e um baixista desastrado para levar alegria através de músicas divertidas e brincadeiras criativas.

Para os fãs de games, a atração é o HotZone, considerado o maior parque indoor do Brasil e que conta com simuladores, autopistas, fliperamas e carrosséis, entre outros. Os ingressos podem ser adquiridos no local.