Arena interativa sobre filmes de Steven Spielberg é atração no Praia de Belas Shopping

O Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas, 1.181) apresenta, a partir desta sexta-feira (8), a exposição Welcome to Extraordinary, em parceria com a Universal Studios. Trata-se de uma arena interativa sobre filmes de Steven Spielberg para a produtora: Tubarão, E.T. - O Extraterrestre, De Volta para o Futuro e Jurassic Park - O Parque dos Dinossauros.

O cineasta norte-americano é considerado um dos maiores da história, conhecido por grandes produções inovadoras do cinema moderno. Além de curiosidades sobre os filmes e conteúdos interativos, o espaço conta com a ilustre presença de um boneco do E.T. Cada cenário explora detalhes inesquecíveis de cada um destes clássicos filmes e faz com que o visitante interaja, numa experiência imersiva.

Até 7 de novembro, a visitação gratuita, mediante agendamento, pode ser feita de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e nos domingos, das 11h às 22h. Mais informações no site www.praiadebelas.com.br

Além de todo o conteúdo da exposição, os clientes também poderão aproveitar a facilidade do Iguatemi 365, o e-commerce do Grupo Iguatemi, que trará uma vitrine exclusiva com vendas de produtos. Nesta vitrine, o visitante poderá adquirir produtos licenciados da Universal produzidos pela Orientavida, uma ONG que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade. A entidade possui licenciamento exclusivo para fabricar diversos produtos de marcas internacionais. Entre os produtos que serão oferecidos, está a reprodução do icônico boneco do E.T. O Extraterrestre e camisetas de Jurassic Park. Para acessar, basta entrar em www.iguatemi365.com.