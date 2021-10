Galeria Gravura inaugura exposição com telas de Tânia Cauduro

A Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647) abre nesta quinta-feira (7) mostra da artista Tânia Cauduro. Em Transformação, as obras são telas abstratas feitas em acrílico, com intervenções de papéis e folhas de ouro.

Segundo a pintora, a inspiração veio do momento de pandemia que estamos vivendo, um tempo de transformação e de mudanças: “Com a pandemia, dei uma parada na pintura. O convite para fazer essa exposição individual foi um incentivo para reiniciar os trabalhos. E quando comecei a pintar, não consegui parar! Fui me empolgando e, por isso, dei o nome de Transformação. Pois, por meio da arte, nos transformamos e transformamos a tela e, assim, nos reinventamos. Por isso eu digo: Estamos em constante transformação para renovar e para evoluir".

A exposição fica em cartaz no local até o dia 30 de outubro, na Sala Branca. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min. A seleção também pode ser conferida pela internet: www.gravuragaleria.com

Tânia Cauduro é publicitária e artista plástica, e participou de diversos cursos na área das artes visuais. Suas telas são abstratas, e a técnica que utiliza é acrílico sobre tela com texturas e intervenções de diferentes tipos de papel. As cores variam de acordo com a fase da artista, podendo ser mais coloridas ou mais neutras. Em 2020, participou da exposição Moda&Arte, em Atlântida. Recentemente, suas obras integraram também a Exposição 25 anos de Arte da Gravura Galeria.