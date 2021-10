Coro Sinfônico da Ospa retoma ensaios presenciais

De cara nova, o amplo espaço está equipado ainda com placas acústicas que absorvem o som, além de ter um ar-condicionado instalado para garantir a renovação do ar.

Depois de 18 meses trabalhando a distância, o Coro Sinfônico da Ospa retomou as atividades presenciais gradativamente nesta semana. Com número limitado de músicos, o retorno é cercado de cuidados. Atuando em salas diferentes, os músicos foram divididos em diferentes grupos de instrumentos e dias. O contralto retornou na terça-feira (5), os tenores e sopranos na quarta-feira (6) e os baixos voltam às atividades nesta sexta-feira (8).

Concerto da orquestra neste sábado

Neste sábado (9), às 17h, a Ospa apresenta Concerto para Bandoneon, Violão e Orquestra de Cordas, de Piazzolla, uma peça única em que o violão e o acordeon vão brilhar com Thiago Colombo e Matheus Kleber como solistas. O concerto terá também duas preciosidades de Villa-Lobos: Ouverture de L'Homme Tel e Suite nº 2 para Orquestra de Câmara, que será executada pela orquestra pela primeira vez. A regência é do maestro do Coro Sinfônico da Ospa, Manfredo Schmiedt.

Concerto para Bandoneon, Violão e Orquestra de Cordas traz a essência do tango e as harmonias marcantes de Astor Piazzolla (1921-1992) que tanto agradam ao público da orquestra. A peça foi composta para o Festival Internacional de Violão de Liège, na Bélgica, onde estreou em 1985 com a Orquestra Filarmónica de Liège conduzida por Leo Brouwer, Piazzolla no bandoneon e Cacho Tirao no violão. A Ospa executará uma versão diferente na qual Matheus Kleber toca o acordeon (a popular gaita ou sanfona) no lugar do tradicional bandoneon. “Esses instrumentos são primos. Apesar de semelhantes, têm características diferentes, então a música fica com outro timbre. O Piazzolla traz a atmosfera noturna, dos cabarés de tango, para a sala de concerto. Por mais que eu toque Piazzolla há muitos anos, sempre toco com um sotaque mais brasileiro”, comenta Matheus Kleber.

A Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501) está operando com público máximo de 400 pessoas, um pouco menos de 40% da lotação, e todos os concertos têm transmissão gratuita ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube. Para assistir presencialmente, o ingresso é 1kg de alimento não perecível.

A reserva de entrada pela bilheteria online (uhuu.com) pode ser feita de quinta-feira (7), às 12h, até sexta-feira (8), às 11h59min (com entrega do alimento no dia do concerto). A retirada de ingressos mediante troca da doação na bilheteria na Casa da Ospa ocorre de sexta-feira (8) e sábado (9), das 12h às 17h. Acompanhe a disponibilidade de ingressos pelas redes sociais e pelo site ospa.org.br. Há limite de dois ingressos por CPF.