'Digressões Clariceanas' recebe Cida Moreira no programa de outubro

Inspirada nas entrevistas de Clarice Lispector, recheadas de indagações inusitadas, a série Digressões Clariceanas, da artista Liana Timm e da escritora Cátia Simon, recebe, nesta quinta-feira (7), Cida Moreira, cantora, pianista e atriz. A conversa com a convidada será transmitida às 20h através do Facebook e canal YouTube da Liana.

Maria Aparecida Guimarães Campiolo, conhecida como Cida Moreira, estreou na carreira musical com o show Summertime, em 1981. A apresentação resultou no lançamento de seu primeiro disco, de mesmo nome, gravado ao vivo com clássicos do jazz e do blues, além da faixa-títuto do álbum e uma versão censurada de Geni e o Zepelim, de Chico Buarque.

Seu trabalho mais recente, intitulado Um copo de veneno, foi gravado em 2020 e é a trilha sonora de um programa de dez capítulos exibido no Canal Brasil. Das 11 músicas, dez são inéditas na voz da dama do cabaré. Como atriz, participou de filmes como Flor do desejo, A estrela nua, As boas maneiras e Deserto.