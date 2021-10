Com reforma concluída, Araújo Vianna retoma agenda de grandes shows neste sábado

reforma Após 20 meses fechado ao grande público, o Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), um dos mais tradicionais palcos de Porto Alegre, retoma a agenda de eventos na noite deste sábado (9), com show da cantora Maria Rita. No mesmo dia, a prefeitura da Capital recebe oficialmente a casa revitalizada, apóscomandada pela Opinião Produtora, que administra o local.

Apesar dos percalços da pandemia, a obra, orçada em R$ 2,5 milhões, foi mantida nos últimos meses, resultando em melhorias estruturais na área externa do auditório, localizado no Parque Farroupilha (Redenção), com novo paisagismo, pintura, conserto da esplanada e revitalização do chafariz. Internamente, o Araújo teve os banheiros e camarins reformados, piso lixado e, principalmente, o Projeto de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) executado.

"A reforma é mais externa do que interna, mas as pessoas vão perceber que há novos corrimãos nos corredores, que os banheiros estão melhores. Pra nós, o principal é também a adequação do PPCI. Ou seja, estamos muito felizes de ver que os esforços valeram a pena e entregamos a reforma que o Araújo precisava, mesmo durante esse período sem receita, por conta da pandemia", comenta Rodrigo Machado, um dos sócios da produtora.

Pintura do prédio e novo paisagismo marcam revitalização do local. Foto: Maria Ana Krack/PMPA/ Divulgação/ JC

Vencedora da licitação da Parceria Público-Privada firmada em 2019 com o município, a Opinião Produtora preferiu manter a obra durante o período sem poder abrir o Auditório, embora tivesse permissão da prefeitura para pausar a reforma, em função da crise sanitária.

junho Em, o Araújo Vianna recebeu seu primeiro evento desde as flexibilizações permitidas pelo poder público, um lançamento corporativo que contou com apresentação de DJ e público de 500 pessoas.

Na retomada da agenda oficial, neste sábado, a lotação da casa estará limitada a 2,1 mil pessoas, 50% da capacidade total, de acordo com a autorização de funcionamento expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo no final de julho.

o evento-teste Ao longo de 2020, desde o início da pandemia, o auditório recebeu apenas quatro eventos - dois shows em março, antes do fechamento;no mês de setembro e um show na primeira tentativa de retomada, no final de novembro, que acabou sendo o derradeiro do ano, graças às novas restrições impostas pelo Estado.

Até o final de 2021, o calendário de shows conta com 18 espetáculos agendados (lista abaixo), alguns ainda com ingressos à venda.

Pelo contrato firmado com o município, a Opinião Produtora também será responsável pela reforma total do Teatro de Câmara Túlio Piva, fechado há sete anos. Em fase de demolição e limpeza, a obra está sendo iniciada e tem prazo de um ano após o encerramento da pandemia para conclusão.

A entrega do Auditório Araújo Vianna revitalizado será oficializada em cerimônia ao ar livre, a partir das 19h de sábado, com a presença do prefeito em exercício Ricardo Gomes, e do secretário municipal da Cultura, Gunter Axt.

Próximos shows do Auditório Araújo Vianna