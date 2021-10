Cine Grand Café deve abrir as portas em novembro no lugar do Guion Cinemas

ponto de cinema que abrigava o Guion Em breve, o tradicional, no Centro Comercial Nova Olaria, abrirá as portas sob nova direção e com outro nome: Cine Grand Café. O médico Marcelo Tiburi, empreendedor da nova operação, bateu o martelo nesta terça-feira (5), e encontrou uma forma de homenagear o local homônimo onde foi realizada a primeira exibição de filmes, em Paris, em 1895, pelos irmãos Lumière, além de remeter à ação conjunta das salas de cinema com o café bistrô, que ocupará também a área externa, próxima ao chafariz. O objetivo é que inauguração ocorra na primeira semana de novembro.

“A ideia é oferecer um espaço diferenciado, onde as pessoas possam assistir a filmes de qualidade, comer algo legal e ter a experiência de algumas horas de convívio em um dos locais mais nobres da Cidade Baixa”, resume o consultor do empreendimento, Henrique de Freitas Lima, que é cineasta e advogado do escritório Freitas Lima Consultores Associados.

O funcionamento da área gastronômica ainda está em definição. Duas possibilidades são avaliadas: a de buscar alguma empresa que comande o café bistrô ou então contratar um chef consultor para manter operação própria. “Estamos recebendo muitas propostas e abertos a avaliar outras que chegarem até nós”, diz Freitas Lima a respeito de uma possível parceria no café bistrô.

onde funcionava a loja do Guion Cinemas A parte interna,, deverá receber 12 mesas com quatro lugares. Já no toldo que irá ocupar a parte externa e estender a operação, o objetivo é duplicar este número, totalizando cerca de 100 lugares entre os dois espaços, estimativa a ser confirmada. A área próxima ao chafariz irá receber pocket shows e também eventos com objetivo de harmonizar gastronomia e cinema.

A arquiteta responsável pelas obras, que começaram nesta sexta-feira (1), é Carla Monteiro Rosário. Ela deverá comandar o projeto nas próximas três ou quatro semanas, prazo previsto para conclusão. A equipe que tocará o dia a dia do espaço será anunciada na próxima semana. Entre os nomes, já está confirmado o de Patti Leivas como gestora de relacionamento do Cine Grand Café.

As exibições de filmes europeus e de produções alternativas que eram tradicionais no Guion serão mantidas, mas a programação também pretende incluir produções de qualidade de grandes distribuidoras. Freitas Lima diz que a expectativa é poder inaugurar o Cine Grand Café no dia 4 de novembro com a estreia de “Marighela”, filme de Wagner Moura que chega às salas de todo o País neste mesmo dia.

O consultor também busca a possibilidade de incluir na programação os filmes Spencer (do chileno Pablo Larraín sobre a princesa Diana) e Casa Gucci, filme de Ridley Scott, ambos para novembro. “Estamos alinhando as tratativas nesse sentido para trazer de volta um público que já frequentou o espaço e atrair novos frequentadores”, explica, ao destacar que objetivo é oferecer ao público um espaço do nível das melhores operações da Cidade Baixa, citando o Agridoce Café e The Raven Restaurant como exemplos.

Parcerias para o café bistrô