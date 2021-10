Show com hits dos anos 1980 é atração no Espaço 373

As cantoras Adriana Deffenti e Alexandra Scotti estreiam no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) nesta sexta-feira (8) com um show que traz em seu repertório canções que marcaram o auge da MPB da década de 1980. Juntas, As Breguetes levam ao palco uma amizade de quase 30 anos baseada em bom humor.

Regado com intervenções cênicas das "cantrizes", que compartilham temas como envelhecimento, relacionamentos e memes pessoais, o espetáculo apresenta músicas como Escrito nas estrelas, imortalizada na voz de Tetê Espíndola, e Muito estranho, de Dalto, além de clássicos de Wando, Roupa Nova e do grupo Dominó. "Uma sempre fez participação no show da outra, mas é a primeira vez que estreamos juntas um espetáculo divertido com música, dança e encenação. Nos conhecemos mais ou menos nessa época, década de 80, portanto nosso repertório só poderia ser de sucessos", diz Alexandra.

Os ingressos para a apresentação podem ser comprados na hora por R$ 60,00 ou antecipadamente pelo site da Eventbrite por R$ 50,00.