Maria Rita na Capital

Apresentando grandes hinos do samba e sucessos de sua carreira, Maria Rita volta a Porto Alegre com o especial Samba da Maria neste sábado (9), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Com público reduzido e seguindo todos os protocolos de segurança, os ingressos para a performance estão à venda no Sympla com bilhetes entre R$ 80,00 e R$ 340,00.