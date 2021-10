Jeferson De é homenageado na segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação

Evento realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), o Festival Cinema Negro em Ação presta homenagem ao multipremiado cineasta Jeferson De. A segunda edição do evento acontece em formato híbrido entre os dias 20 e 27 de novembro, como forma de comemoração dos 50 anos do Dia da Consciência Negra.

Natural de Taubaté (SP), Jeferson De é fundador da produtora Buda Filmes e publicou em 2000 o manifesto Dogma Feijoada, uma análise histórica sobre a produção audiovisual dos negros no Brasil. Já trabalhou como diretor, produtor e editor em canais como MTV, Multishow, SBT, TV Cultura e TV Globo.

Sua estreia no longa-metragem aconteceu em 2010, com o lançamento de Bróder. Dentre seus trabalhos mais recentes, destaque para a obra M-8, vencedora do Festival do Rio nas categorias de Melhor Filme e Júri Popular, e para o longa Doutor Gama, lançado este ano, que fala sobre o abolicionista Luiz Gama.

A cineasta Camila de Moraes, idealizadora e curadora do Festival Cinema Negro em Ação, destaca que a homenagem é um reconhecimento à contribuição de Jeferson De ao audiovisual e à cultura brasileira. O anúncio das produções selecionadas para a mostra acontece na próxima sexta-feira (15), às 11h, pela TVE-RS e pelas redes sociais da CCMQ.

O festival será transmitido em formato híbrido pela TVE-RS e pela plataforma #CulturaemCasa, além de sessões presenciais na Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736).