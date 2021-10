Brick de Desapegos retoma formato original neste domingo

Referência da moda circular e sustentável de Porto Alegre, o Brick de Desapegos retoma seu formato original neste domingo (3), na Praça Garibaldi. Desde o início da pandemia, o evento teve de se adaptar às regras sanitárias, reduzindo o número de expositores e visitantes, e investindo também em seu formato digital. Nesta edição, a feira terá 50 expositores, música ao vivo e bancas de comida de rua.

O evento, chamado Brick Extra, ocorrerá entre 11 e 19h. Na programação, shows da Ladaia Soundsystem e Alice Kranen e rodas de conversa com os projetos Misturaí e Recicla POA.

A feira será promovida com atenção a todos os protocolos exigidos para enfrentamento da pandemia, terá acesso controlado, exigência de uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool gel. Mantendo o formato híbrido, as atividades contarão ainda com transmissão ao vivo pelo Instagram.

Em caso de chuva, o evento será transferido.