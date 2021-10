'Viajar traz um autoconhecimento', diz psicóloga que lança livro sobre o tema

Todas as situações vividas em uma viagem, sejam elas boas ou más, criam memórias que se armazenam no inconsciente sendo capazes de nos transformar, segundo a psicóloga Helena Beatriz Juenemann, que já visitou 45 países de cinco continentes. "Quanto maior a emoção e o sentimento envolvidos, maiores as chances de crescermos e evoluirmos como pessoa."

Ela lança o livro Viagens à luz do divã: Crônicas de viagem (AGE, 96 págs., R$ 29,00). Na publicação, composta por 25 crônicas e duas poesias, ela traz relatos de experiências vividas, oportunizando ao leitor reflexões.

"Desde pequena que eu gosto de escrever. As viagens sempre me fascinaram e, em função de minha experiência em muito viajar, queria mostrar a importância delas, a transformação interna que causa numa pessoa. Além de contar fatos reais, também passei por uma autoterapia onde pude tratar e ressignificar fatos que marcaram minha vida", afirma Helena Beatriz.

Para a autora, viajar não deve ser algo prioritário, mas sim, algo necessário, importante e determinante para o crescimento e aprimoramento pessoal, cognitivo e cultural de um indivíduo. “Sair da zona de conforto, deixar a casa, os amigos, o seu chão e conhecer novos lugares, outras pessoas, diferentes modos de vida, torna-se sempre um desafio e um mote forte para se desfazer crenças e reconhecer quem se é verdadeiramente. Traz um maravilhoso autoconhecimento. Viajar é uma magnífica escola sem professor e sem livros”, afirma.

O livro relata algumas viagens ao longo dos anos de Helena, desde o final da adolescência até a fase adulta e madura. São crônicas despretensiosas que podem ser lidas em separado, ou, então, uma após a outra. “Iniciam com as peripécias da mocinha sonhadora, seguem com a alegria e o entusiasmo da esposa, a sabedoria da mãe até a doce serenidade de uma sogra. São linhas que evocam um criativo relato biográfico, não efetuado através de datas, fatos e fotos, mas por meio de singelas e pitorescas viagens”, completa.

Para a amiga, psicóloga e psicanalista Teresinha Lúcia Vianna, que escreveu o prefácio da obra, Helena traz relatos que ensinam, alertam e despertam o desejo de viajar: “Suas narrativas parecem mapear a própria história, assemelhando-se a relatos no divã, descortinam-se seus sentimentos e um turbilhão de emoções, as mais diversas. Helena, no entanto, poupa seus leitores, não aprofunda relatos sobre seus sofrimentos, embora, desde o início, em vários momentos, estes insistissem em vir. Mas, conforme ela mesma falou: 'Está tudo lá registrado no inconsciente'. Aqui as curiosidades, medos e sustos ficam registrados com a inteligência e a leveza do estilo da autora”.

Helena Beatriz Pinheiro Reis Juenemann é natural de Porto Alegre e graduada em Comunicação Social, com bacharelado em Relação Públicas. Possui extensão universitária em rádio, televisão e cinema em Roma, na Itália. Continuou seus estudos e sua formação, sendo, atualmente, psicóloga com pós-graduação em psicossomática. Na literatura, já possui dois livros de poesias: Recado ao futuro e O vento da aurora. Organizadora e palestrante de cursos que preparam o turista para fazer uma boa viagem, é, ainda, criadora do Blog "Viaje sem Medo", com página do mesmo nome no Instagram.