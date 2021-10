Bach Brasil realiza concerto no Dia da Unidade Alemã

Eroica Música Fazendo alusão ao Dia da Unidade Alemã, acontece neste domingo (3), às 19h, o concerto online Bach Brasil. A performance, gravada no Memorial do Rio Grande do Sul (instituição da Secretaria de Estado da Cultura), terá transmissão pelo canal dano YouTube.

Explorando a sonoridade do oboé barroco na obra de Bach e tocando instrumentos de época, a solista Natalia Chahin interpreta o Concerto em Lá Maior para oboé d'amore, acompanhada da soprano Cintia de los Santos em uma das únicas cantatas profanas do compositor, conhecida como a Cantata do casamento.

A apresentação, com direção de Fernando Cordella, faz parte da Série Bach Brasil, da Bach Society Brasil, e conta com apoio do Consulado-Geral da República Federal da Alemanha.