Abrindo caminho para o novo na música do Rio Grande do Sul

"A melhor forma de apoiar a música é fazendo música". A frase do curador Edu Santos resume bem o sentimento em torno do Isolamento Music Lab 2021, projeto promovido pela Loop Discos e pela Camino Filmes que se propõe a impulsionar a carreira de 20 artistas ou bandas iniciantes do Rio Grande do Sul. A partir de segunda-feira (4), os nomes selecionados passarão por um processo de mentoria, com aulas e workshops online capacitando esses nomes para se mover com mais segurança na (por vezes bastante complexa) indústria da música.

As canções, todas inéditas, foram selecionadas com base em critérios de originalidade, letra e melodia, nas categorias Praiano e Urbano. Os selecionados na primeira etapa foram AKEEM Music, Anna Perin, Avantte, Black Bell Tone, Camila Balbueno, Gabi Nogueira, Galo Cinzent, Hibizco, Jalile, Jota Pê Rocha, Jordana Henrique, Lê Tauceda, Palla, Pretana, Rua 3, Spray de Pimenta, Victor Vitinho, Violeiro Só, Yellow Boulevar e Zi Fi.

Esses artistas contarão, de segunda (4) a sexta-feira (8), com a produção musical de Tico Santta Cruz, Bibiana Petek e Nando Endres, em interação constante com os artistas sobre as temáticas e potencialidades musicais de cada um. Edu Santos falará sobre a importância de um label, enquanto Danielli Corrêa trata de direitos autorais, Claudia Palma aborda a importância de uma estratégia digital bem estruturada e Ana Paula Silveira aponta os caminhos que levam o artista aos espaços de imprensa.

Ao fim do processo, quatro trabalhos serão escolhidos para a produção completa de um single, a partir de 14 de outubro. As quatro faixas serão lançadas em um EP pela Loop Discos, programado para novembro deste ano, e receberão videoclipe, ensaio fotográfico, material de divulgação e cachê artístico, entre outras facilidades. "Vão ganhar um pacotinho bem completo para, a partir dele, seguirem em frente. É um empurrão de 360 graus na carreira desse pessoal", afirma Edu Santos, empolgado.

Na diversidade de sons e criatividades selecionadas no Isolamento Music Lab, o curador identifica um potencial de troca e aprendizado que se desdobra em muitas direções. "Projetos como esse sempre vão ter muita gente querendo e precisando participar. Acho que estamos com um material muito legal para aprimorar junto com eles (selecionados), e a gente também têm muito a aprender com essa galera. O importante é a troca, e eu tenho certeza que essa troca vai ser muito legal para todo mundo."