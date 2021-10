Doação de órgãos é tema de documentário exibido pela TVE

A TVE exibe neste sábado (2), às 21h30min, o documentário Melodias que conscientizam a doação de órgãos, da banda Los Tres Plantados. O grupo musical, constituído por Jimi Joe, King Jim e Bebeto Alves, é formado apenas por receptores de doação de órgãos.

Com 25 minutos de duração, a produção traz depoimentos dos músicos transplantados, além de cinco músicas gravadas e debates com três médicos patologistas. O principal objetivo do projeto é trazer ao público uma mensagem de conscientização e esperança a respeito da temática.

Com direção de Mirza Reverbel, montagem de Rodrigo Alencastro e produção executiva de Paola Oliveira, o material foi contemplado com o FAC/Movimento 2019 através do Pró-Cultura/RS e da Sedac.

O programa será exibido novamente na programação da TVE no domingo (3), às 22h.