Artistas exibem retratos de escritores do RS em mostra ao ar livre no viaduto da Borges

Abre nesta sexta-feira (1), na Galeria Escadaria, ao ar livre, no Viaduto da Borges de Medeiros, no Centro Histórico da Capital, a exposição Autorias. A mostra coletiva de 18 pintores é uma homenagem das artes visuais à literatura produzida no Estado. O grupo exibe retratos inéditos de 26 importantes autores gaúchos.

A exposição fica em cartaz até 31 de outubro. Seduzida pelo projeto, idealizado e organizado pela artista Graça Craidy, a Feira do Livro o incluiu como evento prévio à sua realização. Graça, por exemplo, pintou Dyonélio Machado e Marô Barbieri.

Já Luiz Antonio de Assis Brasil e Maria Carpi foram retratados por Beatriz Balen Susin. Ubiratan Fernandes, por sua vez, homenageia Jane Tutikian e Oliveira Silveira com suas criações. Os demais artistas participantes são Bernardete Conte, Emanuele de Quadros, Erico Santos, Gilmar Fraga, Gustavo Burkhart, Gustavo Schossler, Gustavot Diaz e Ise Feijó, Helena Stainer, Liana d'Abreu, Liana Timm, Mariza Carpes, Nara Fogaça, Pena Cabreira e Thiago Quadros.

“A iniciativa vem reunir duas áreas artísticas tão próximas e dialogantes”, saúda o escritor Luiz Antonio de Assis Brasil, retratado por uma mestra dos pincéis, Beatriz Balen Susin. “Quando a arte encontra a arte, a gente só celebra”, resume a também homenageada Cíntia Moscovich. Ambos, como outros colegas de ofício, manifestaram contentamento ao saber da escolha de seu nome em mensagens trocadas com a idealizadora e organizadora do projeto, a artista Graça Craidy.

No texto de apresentação da mostra, Graça justifica a homenagem: “O que seria de um povo se, entre sua gente, não surgissem prosadores dos seus enredos, mapeadores dos seus anseios, tradutores dos seus delírios, derrotas, renascimentos, paixões? A história de um povo é, também, além dos fatos, a história da sua imaginação. Nossa homenagem é para eles, os narradores da alma rio-grandense”.

Dos 26 retratos, de 100X100 cm, 22 foram pintados em óleo ou acrílica em telas e quatro, impressos em placas de PVA. As obras, recém-produzidas, ocupam os 45 metros de extensão da Escadaria, espaço inaugurado em março deste ano e que tem a direção do produtor cultural e fotógrafo Marcos Monteiro. A presença de telas é inédita, pois até então o local só abrigou exposição de fotos. Os dias finais da temporada da mostra transcorrerão simultaneamente aos iniciais da 67ª edição da Feira do Livro, que irá de 29 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega , também no Centro Histórico.

Critérios

A seleção de nomes dos homenageados contou com a assessoria informal dos professores de literatura Sergius Gonzaga e Luís Augusto Fischer. A escolha buscou equalizar o número de escritores homens e mulheres em igual medida - 13 homens e 13 mulheres -, de modo a atender a uma demanda contemporânea mundial de reconhecimento do valor e da presença feminina nas artes, conforme explica Graça.

Entre os homens, privilegiou os escritores já falecidos e, entre os vivos, distinguiu os mais velhos e os mais premiados. Já entre as escritoras, foram escolhidas, primeiro, as decanas, e depois as premiadas em Açorianos, Jabuti e Emmy, entre outras distinções, as jovens escritoras promissoras, e, ainda, as que se destacam por sua ação de incentivo à prática de literatura entre minorias, ou por sua ação de conscientização em defesa de causas cidadãs.

Os artistas participantes e os autores homenageados:

Beatriz Balen Susin (Luiz Antonio de Assis Brasil e Maria Carpi)

Bernardete Conte (Simões Lopes Neto)

Emanuele de Quadros (Luisa Geisler)

Erico Santos (Lya Luft e Moacyr Scliar)

Gilmar Fraga (Carol Bensimon e Erico Verissimo)

Graça Craidy (Dyonélio Machado e Marô Barbieri)

Gustavo Burkhart (Luis Fernando Verissimo)

Gustavo Schossler (Fernanda Bastos)

Gustavot Diaz e Ise Feijó (Caio Fernando Abreu)

Helena Stainer (Cíntia Moscovich e Cyro Martins)

Liana d’Abreu (Lélia Almeida)

Liana Timm (Eliane Brum e Mario Quintana)

Mariza Carpes (Leticia Wierzchowski)

Nara Fogaça (Martha Medeiros e Josué Guimarães)

Pena Cabreira (Claudia Tajes e João Gilberto Noll)

Thiago Quadros (Sergio Faraco)

Ubiratan Fernandes (Jane Tutikian e Oliveira Silveira)