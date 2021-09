Monumento ao Laçador é removido e encaminhado para restauração em Porto Alegre

Cartão-postal na entrada de Porto Alegre, a estátua do Monumento ao Laçador foi removida nesta terça-feira (28) para passar por processo de restauração, orçado em R$ 900 mil. A escultura de bronze de 4,45 metros já havia passado por situação semelhante em 2007, quando foi transferida do largo do Bombeiro, localizado onde hoje está o Viaduto Leonel Brizola, no bairro São João, para o atual sítio, próximo ao Aeroporto Salgado Filho. Pesando quase quatro toneladas, foi preciso o trabalho conjunto de dois guindastes para remover o monumento.

A ação durou cerca de 30 minutos, e contou com uma pequena plateia, que filmava e fazia fotos da retirada do símbolo da Capital. Após ser acomodada em um caminhão, a estátua seguiu para um hangar, localizado há cerca de 600 metros do sítio onde estava, para passar pela obra de restauração. Segundo o coordenador do Projeto Construção Cultural - Resgate do Patrimônio Histórico, Zalmir Chwartzmann, esta é a primeira vez que o monumento será revitalizado. Ele calcula que cerca de 100 pessoas estejam envolvidas no projeto, que conta com uma equipe de restauradores da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), entre outros colaboradores.

A preparação para a demolição da base começou no último dia 21, e nesta segunda-feira (27), a estátua foi colocada em uma gaiola especial, preparada para transportar a obra do artista plástico Antônio Caringi (inspirada no folclorista Paixão Côrtes) em segurança até onde ocorrerá a restauração.

Realizada pelo Sinduscon-RS, pela Associação Sul Riograndense da Construção Civil em parceria com a SMC, a revitalização do Laçador deve durar cerca de quatro meses, segundo previsão de Chwartzmann. "A base está cheia de concreto, colocado para fixar a estátua no sítio original. E a partir dos micro movimentos provocados pelo vento ao longo de 60 anos se formaram fissuras não somente ali mas em todo o restante da escultura", comenta o gestor. "Além disso, ali dentro tem terra, água, e arvorezinhas nascendo - é preciso que se recupere todo o monumento", reforça.

"Vai ter que abrir, tirar o concreto, limpar, soldar, colocar uma estrutura de inox por dentro, fechar, fazer pátina e devolver ao local", resume o coordenador do Projeto Construção Cultural. Presente no processo de retirada do Monumento, a neta do escultor, Manuela Caringi Turnes, comemorou a iniciativa.

"É um momento emocionante de fruição, esse projeto gigante que vai trazer o Laçador revitalizado, dando luz à escultura do meu avô, que tem mais de 130 obras e 11 concursos públicos vencidos". Manuela destaca que, ao viver quase uma "catarse emocional", imaginando o momento em que o autor da escultura presenciou sua fixação, ela recorda que ele "sempre falava que o artista devia contemplar sua obra ao público".

"Gostaríamos que esta obra seja bem tratada e fique próxima do povo, pois é um símbolo da nossa caracterização como gaúchos", concordou o filho de Paixão Cortês, Carlos Paixão Cortês, que também acompanhou a remoção do monumento.

O valor da obra será custeado por R$ 810 mil captados através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), do governo do estado, e R$ 90 mil oriundos da prefeitura de Porto Alegre.