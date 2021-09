Feira do Livro de Porto Alegre volta a ter público na Praça da Alfândega em 2021

Após uma temporada de separação completa, a Feira do Livro de Porto Alegre já está de reencontro marcado com a Praça da Alfândega, no coração da Capital. A organização da Feira confirmou, nesta segunda-feira (27), que a 67ª edição da Feira, que acontece de 29 de outubro a 15 de novembro , terá formato híbrido, mesclando atividades virtuais com o velho e saudoso perambular entre as bancas abarrotadas de literatura.

Serão 56 expositores ao todo, cerca de 60% em relação a 2019, além da retomada do Pavilhão de Autógrafos ao ar livre, com 360 sessões reduzidas e espaçadas durante o evento. As sessões coletivas de autógrafos serão realizadas no Espaço Cultural dos Correios (avenida Sepúlveda, térreo do Memorial do RS, junto à Praça da Alfândega).

Em paralelo, serão mantidas as mesas de debate com transmissão online, mesclando nomes da literatura internacional, nacional e local, além de opções de e-commerce. No ano passado, todas as atividades tinham sido executadas de forma virtual.