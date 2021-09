'Sarau do Solar' recebe show virtual de Bibiana Petek

A edição virtual do Sarau do Solar desta semana recebe Bibiana Petek, com o espetáculo Músicas para segunda-feira Vol.1. A apresentação vai ao ar nesta quarta-feira (29), às 18h30min, com transmissão ao vivo pelo canal de televisão da Assembleia Legislativa do Estado e mídias sociais do Parlamento gaúcho.

Segundo álbum de estúdio da compositora, Músicas para segunda-feira Vol.1 não pôde ser divulgado em turnês, em decorrência da pandemia. Estão no repertório do espetáculo composições da própria Bibiana como Hotel graciosa, Voo livre, Casa de barro e Salud y plata, além de uma versão de Gente de noite (Tulio Piva), entre outras.

Bibiana deu seus primeiros passos no violino e música clássica já na infância, mas aos 13 anos deixou a orquestra. Trocou Bach, Paganini e Haydn pelos discos de vinil do pai. Aos 20 anos, lançou o seu primeiro álbum autoral, Dengo, com dois shows em Londres.

Em 2014, Bibiana foi escolhida nacionalmente como uma das jovens cantoras mais promissoras do Brasil no Prêmio Deezer - ABMI de Novos Talentos, no Rio de Janeiro. Recebeu menção honrosa no Live Bands Brasil, em São Paulo, e garantiu uma vaga para o Nos Alive 2018, em Portugal. Realizou dois shows no festival e dividiu palco com artistas como Jack White, Arctic Monkeys e Queens of the Stone Age.