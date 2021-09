Universo mágico e tradição marcam primeiro título de Rosane da Veiga Faria

O Bistrô & Café Dona Quitanda (Félix da Cunha, 701) recebe nesta quarta-feira (29), a partir das 17h, a sessão de autógrafos de Árvore de família: a morte de um é a herança de outro, livro de estreia de Rosane da Veiga Faria. Na obra, a autora constrói uma narrativa que mescla o universo mágico com a tradição e a cultura do povo Pomerano, que possui colônias em alguns estados brasileiros, incluindo o Rio Grande do Sul.