Anitta é convidada para evento de sustentabilidade com Obama e Papa Francisco

A cantora Anitta (28) foi convidada para participar de um evento com líderes mundiais como o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e o Papa Francisco. A cantora vai representar o Brasil no Dear Earth (querida Terra), evento do Youtube que propõe debates sobre o futuro do planeta.

O encontro acontece no dia 23 de outubro, às 18h, em formato similar ao Dear Class of 2020, que reuniu grandes personalidades no ano passado. Também participam Billie Eilish, 19, Jaden Smith, 23, Tinashe, 28, e as integrantes do BlackPink, entre outros artistas.

Esse é o primeiro de uma série de eventos voltados à sustentabilidade organizados pela plataforma, no mês de outubro. Segundo o YouTube, o especial foi criado para "inspirar e motivar o público a criar melhores e mais saudáveis condições para o planeta, por meio de contribuições de diversos líderes globais, criadores, celebridades e artistas".

Na última quinta-feira (23), Anitta apareceu com o cabelo ruivo nas redes sociais, e explicou que estava de peruca. "Eu amei...será que pinto de verdade?" Nos comentários, a ideia foi incentivada por fãs e celebridades: Marina Ruy Barbosa, que é ruiva natural, torceu a favor da mudança.

Anitta costuma variar o visual com frequência. Ela já apareceu loira, com o cabelo rosa, com tranças e até com os fios amarelos. Também está frequentemente alterando penteados para clipes e eventos.

A cantora foi indicada em 8 categorias para as premiações do MTV Miaw 2021, que aconteceu na noite de quinta. Delas, foi vencedora do prêmio de melhor clipe por "Girl From Rio". Pabllo Vittar, 27, foi o destaque da noite, e levou para casa quatro troféus.