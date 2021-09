Prefeitura lança calendário e selo comemorativo dos 250 anos de Porto Alegre

Porto Alegre terá calendário oficial de eventos e selo comemorativo dos 250 anos da cidade. O lançamento acontece neste domingo (26), exatamente seis meses antes do aniversário da cidade, às 11h, junto ao Monumento do Expedicionário, no Parque Farroupilha (Redenção). O evento terá a participação do prefeito, Sebastião Melo, de secretários municipais, autoridades locais e atrações musicais.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) promoverá ações educativas de trânsito e o Sesc vai oferecer brinquedos para as crianças aproveitarem durante a manhã no local. Entre as atrações, apresentação de capoeira, poesia com Liliana Cardoso e música com Fernando Pratti, Hique Gomez, Victor Hugo e Escola de Samba da Restinga.

A programação prévia foi desenvolvida durante dois meses pela prefeitura, através da Secretaria Extraordinária para os 250 anos de Porto Alegre, e conta com mais de 200 atrações que vão de 26 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. São eventos dos mais variados, produzidos pela prefeitura, organizações sem fins lucrativos e iniciativa privada. Todos terão o selo comemorativo e o apoio da prefeitura na realização. Esporte, lazer, cultura, turismo, educação, inovação e desenvolvimento social e econômico são os principais temas a serem abordados durante o período de comemoração.

Segundo o secretário extraordinário para os 250 anos, Rogério Beidacki, a programação quer envolver toda a comunidade e ajudar a fortalecer a relação dos porto-alegrenses com a cidade. “Temos eventos para todos os públicos, para todas as idades e todas as classes sociais. Nesses 250 anos queremos aproximar ainda mais o cidadão da Capital e aumentar o orgulho pela nossa Porto Alegre”, diz Beidacki.

O selo comemorativo foi criado pelo design da prefeitura e pretende mostrar alegria e a proximidade com a programação e os eventos promovidos durante os 250 anos. Ele estará disponível em diversos materiais que serão distribuídos para entidades parceiras, comércio e população em geral. “Queremos ver a marca dos 250 anos em toda cidade. É uma forma de valorizarmos nossa história e olharmos também para o futuro”, completa o secretário.