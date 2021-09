Tributo a Tim Maia é atração no Hard Rock Cafe de Gramado

Em comemoração ao aniversário de Tim Maia, que completaria 79 anos se ainda estivesse vivo, o Hard Rock Cafe de Gramado (Wilma Dinnebier, 180) promove, nesta terça-feira (28), uma apresentação da banda Tributo a Tim Maia. O grupo de sete integrantes - sendo 4 deles fixos - sobe ao palco às 21h, liderado por Tonho Crocco, vocalista da Ultramen.

Eles são pioneiros no País homenageando o cantor e compositor que é um dos maiores ícones da música nacional, com clássicos como Não quero dinheiro (só quero amar), Gostava tanto de você e Me dê motivo. Já performaram em festivais, além terem feito em 2017 e 2018 duas turnês nos Estados Unidos e em 2019, sua primeira turnê europeia com shows em Portugal, Espanha, Suíça, Bélgica e França.

Os ingressos estão à venda com opção para balcão e mesa para duas, quatro, seis ou oito pessoas no site www.ingressos.hardrockcafegramado.com.br. O local abre a partir das 12h, servindo almoço ou jantar.