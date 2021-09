Galeria Guion Arte ocupará Café do Chafariz e Guion Cinemas está sob nova direção

É que a Dallasanta determinou, desde o início das negociações, que só alugaria a área para quem garantisse a continuidade do cinema. “Era um compromisso nosso manter a finalidade cultural do espaço” destaca Pedro Dal Magro, sócio-diretor da Dallasanta.

O novo operador do espaço antes ocupado pelo Guion Cinemas deve se apresentar breve, e as tratativas entre o empresário assuma a locação estão sendo feitas entre a Dallasanta Empreendimentos e a Freitas Lima Consultores Associados, empresa especializada em ações de Cultura, Esportes e Terceiro Setor, liderada pelo cineasta e advogado Henrique de Freitas Lima.

Os anúncios manterão em funcionamento dois empreendimentos significativos na memória e no coração de quem vive em Porto Alegre. O Guion Cinemas, que recebeu mais de 2 milhões de espectadores em sua trajetória, continuará a ser ocupado por salas de exibição. Já todo o acervo conquistado por Schmidt em mais de 25 anos estarão ali mesmo, no Nova Olaria, na Galeria Guion Arte, no Café do Chafariz.

"Estamos nos mudando (Galeria Guion Arte) para o Café do Chafariz! Era isso, estou trabalhando desde 7h30min, te peço desculpas por não ter mais tempo para me alongar”, disse Schmidt para o Jornal do Comércio , na manhã desta sexta-feira (24).

O Guion Cinemas,, dá espaço para um novo momento. Em breve, um outro cinema abrirá as portas ao público, com gastronomia e cafeteria, atrações criadas especialmente para o Centro Comercial Nova Olaria. O antigo locatário, o empresário Carlos Schmidt, tem 10 dias para desocupar o local, e adianta que já tem um destino definido para levar o patrimônio cultural conquistado ao longo do tempo.

Obras no Nova Olaria começam no segundo semestre de 2022

Projeto prevê inicialmente a recuperação do piso e da cobertura do centro comercial ANDRESSA PUFAL/JC

reforma para modernização novas operações Umado cinema e de todo o Nova Olaria deve acontecer a partir do segundo semestre de 2022. O projeto prevê inicialmente a recuperação do piso e da cobertura do centro comercial e a renovação do espaço da livraria e a estrutura de todas as lojas ali presentes, mantendo o tamanho que cada uma possui hoje e evidenciando o caráter cultural e comercial. Até janeiro de 2022, o Parque da Redenção teráadministrando os pedalinhos, o trenzinho e um espaço gastronômico em frente ao lago.

Outro fator relevante dessa obra será a implementação de acessibilidade universal aos espaços. A Dallasanta projeta a construção de torres residenciais no entorno do Novo Olaria, não prejudicando a estrutura comercial e de marca que já existe e que foi construída ao longo dos anos.

“Estamos trabalhando ainda para termos todas as licenças necessárias para apresentar um projeto definitivo para a região.”, ressalta Pedro que afirma ainda que detalhes mais específicos sobre a futura opção de moradia e os prazos em que as obras ocorrerão dependerão de trâmites legais que estão em andamento. Tão logo saiam as licenças necessárias, a Dallasanta divulgará o projeto idealizado para o espaço para que comerciantes, comunidade e a cidade de Porto Alegre ganhem ainda mais opções de cultura, entretenimento e moradia na Cidade Baixa.

Criada há mais de 20 anos, a Dallsanta atua com a concepção, construção, locação e administração de imóveis próprios. Hoje, é proprietária do Hospital Humaniza, do Edifício Guaspari e do Cine Avenida em Porto Alegre. Além disso, administra o Paseo Zona Sul e o Trend Orla. Em Canoas, tem participação no ParkShopping e no 3SB Parque Logístico, onde a Amazon instalou seu centro de distribuição em Nova Santa Rita. A empresa também é sócia majoritária do Guaíba Park Bairro Planejado, na Região Metropolitana, e já anunciou a construção de condomínio no Litoral Norte gaúcho, o Amare Home Resort.