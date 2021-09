Feira ecológica da Redenção ganha pôster, documentário e podcast

A primeira feira de agricultura ecológica da América Latina, a FAE, que acontece desde 1989 em Porto Alegre, no canteiro central da avenida José Bonifácio, próximo ao Parque da Redenção, comemora os 32 anos e terá sua história contada no documentário Mãos à Terra.

Com financiamentos coletivos e agora recursos da Lei Aldir Blanc, um grupo de artistas se reuniu para narrar a trajetória do coletivo de agricultores. O lançamento desta primeira etapa do projeto ocorre neste sábado 925) pela manhã, a partir das 7h, até 13h, com entrada franca, durante a feirinha.

O pôster Cosmos FAE impresso será vendido a R$ 10,00 no local. A iniciativa também tem um podcast, que estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple, Castbox e Amazon.