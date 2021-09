Grupo teatral UEBA celebra aniversário com espetáculos gratuitos

Há 17 anos levando arte, cultura e entretenimento para as pessoas, o Grupo UEBA Produtos Notáveis celebra seu aniversário com espetáculos gratuitos abertos ao público. A programação de apresentações tem início nesta sexta-feira (24), e se estende por sábado (25) e domingo (26) no Centro Cultural Moinho da Cascata (Luiz Covolan, 2.820 - bairro Marechal Floriano), em Caxias do Sul.

As apresentações marcam a reabertura do local pós-pandemia. Serão três peças encenadas, cada uma apresentada em um dos dias de evento: O templário, às 20h, na sexta-feira; Fábulas do Sul, às 16h, no sábado; e As aventuras do fusca a vela, às 16h no domingo. O primeiro espetáculo acontece com reserva antecipada de ingressos pelo número (54) 99698-4877 ou pelo e-mail [email protected]

O UEBA, formado em Caxias em 2004, consolidou-se como um dos mais atuantes grupos teatrais do Sul do País. Circulando pelo Brasil e pela América Latina, experimentam diferentes técnicas de atuação e levam um trabalho autoral com os traços marcantes de suas pesquisas. Dentre as linguagens trabalhadas, destacam-se a farsa, utilizada como recurso cômico, e o gênero de rua, por facilitar o acesso do público.