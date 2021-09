Madblush lança novo EP nas plataformas digitais nesta sexta-feira

plataformas digitais Resgatando lembranças do sentimento libertador da infância, Madblush lança nesta sexta-feira (24) seu novo EP, intitulado Livre, nas. Em cinco faixas, através de sons e versos, ele expressa a sensação de não se encaixar em regras e estereótipos estabelecidos por todos os lados.

No novo trabalho, mais uma vez, o músico contesta os padrões estabelecidos pelas mídias e o ilusório discurso de desconstrução. Sintetizadores e melodias envolvem as letras escritas por ele, trazendo suas experiências, percepções e opiniões pessoais.

Madblush transita pelo trap e hip-hop, na canção CPI, e pelo breakbeat e funk em Quero ver. Ele explora ainda a atmosfera repaginada dos anos de 1990 em Livre eu, o indie pop de 1980 em Criança, e a dançante e afrontosa Se quiser dançar.

“Posso ser pop e, ao mesmo tempo, refletir sobre situações atuais relevantes no meu país e no mundo, saindo do lugar comum. Protesto, penso e exponho meus sentimentos, dúvidas e opiniões utilizando minha música para isso de uma forma divertida e colorida. Mas também cutucando as feridas quando necessário”, explica.