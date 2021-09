Canal Curta! exibe documentário que explora cidades fantasmas

Vencedor do festival É Tudo Verdade, o documentário Cidades fantasmas chega ao Curta! nesta quarta-feira (22), às 22h, trazendo o vazio que permeia sua narrativa. Apesar de apresentar falas e vivências de quem viu a transformação desses ambientes, a produção tem o silêncio como plano de fundo da triste jornada que passa pelo deserto chileno, pela Amazônia brasileira, pelos Andes colombianos e pelos pampas argentinos.

A fotografia do filme, dirigido por Tyrell Spencer, nos coloca diante da sensação de olhar para o passado como se fôssemos viajantes no tempo que encontram registros de uma civilização que não existe mais. Assim como os objetos e as construções que se mantêm permanecem também as memórias dos antigos moradores daqueles locais.

No Chile, a cidade de Humberstone floresceu com a extração do salitre para fabricar fertilizantes, mas tudo mudou quando foram criados substitutos artificiais. Já a Fordlândia, no Brasil, foi um distrito operário adquirido por Henry Ford com o objetivo de ser um polo de extração do látex para confecção de pneus. Armero, na Colômbia, foi uma proeminente cidade agrícola destruída pela erupção de um vulcão.

O balneário de Epecuén na Argentina, por fim, foi destruído pelo lago salgado que transbordou e tomou conta da cidade. Um único homem, hoje idoso, ainda vive no que sobrou do lugar. Ele, que se chama Pablo Novak, é um dos entrevistados do filme.

Na quinta-feira (23), o Canal Curta! também apresenta um documentário sobre o italiano Da Vinci, às 23h, na Quinta do pensamento. Leonardo da Vinci - o homem universal, do diretor Fançois Bertrand, marca os 500 anos de morte do artista, reunindo descobertas a respeito do seu trabalho.