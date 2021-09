RS tem três espetáculos no Festival de Teatro Virtual da Funarte

Três espetáculos de companhias do Rio Grande do Sul fazem parte da programação do Festival de Teatro Virtual da Funarte. A etapa da região Sul no evento começa nesta sexta-feira (24), às 18h30min, com a exibição da obra 2068 do grupo gaúcho Máscara EnCena. A apresentação, com classificação indicativa de 14 anos, retrata a resiliência humana por meio de máscaras.

Manual para náufragos, de Tainah Dadda, ficará disponível ao público no canal de YouTube da Funarte a partir de 30 de setembro, também indicada para maiores de 14 anos. O espetáculo Habite-me teatro de máscaras, bonecos e dança, da CIA 4, será lançado em 7 de outubro para maiores de 12 anos.

Além das três obras gaúchas, duas produções de Santa Catarina também fazem parte da programação da etapa da região Sul. Pa Pe Lê - uma aventura de papel, da Téspis Cia. de Teatro, Música e Artes é exibida no dia 1 de outubro e Limita-ações: as coisas que guardamos, de Dionísos Teatro, no dia 8 do mesmo mês.