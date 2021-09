Poeta gaúcho lança livro com Monja Coen baseado na força das palavras

Mãos em prece. Assim, Monja Coen finaliza seus textos e suas apresentações. Com "Só agradeço", o poeta gaúcho Allan Dias Castro encerrou esta entrevista para falar do lançamento de A monja e o poeta (Sextante, 192 págs., R$ 39,90) . Talvez o leitor expresse a mesma gratidão, ao aceitar esta dica de leitura da reportagem.

A editora dos best-sellers colocou no mercado livreiro recentemente este título que tem tudo para ser mais um arrasa-prateleiras. A iniciativa não apenas reúne dois autores de sucesso: a carismática Monja zen-budista brasileira, fundadora da Comunidade Zendo Brasil e sensação das livrarias, e o compositor responsável pelo projeto de poesia falada na internet Voz ao verbo , que, lançado em livro pela Sextante, entrou na lista de mais vendidos de diversos veículos. A receita da publicação ainda traz como tema norteador dos textos sentimentos que ficaram exacerbados durante a pandemia (como mudança, medo, raiva, perdão, resiliência, ego, felicidade).

Nesse período, o pai de Allan - que era fã da Monja - faleceu. "Tenho uma lembrança dele falando em um vídeo, assim que Voz ao verbo chegou às livrarias. Estava filmando para me mostrar que o lançamento já estava disponível em Porto Alegre, e falou assim: 'Olha lá, filho! Teu livro aqui na prateleira, embaixo do da Monja'. Então, além do privilégio de assinar uma obra com a Monja Coen, esse novo título já me deixa feliz só por imaginar a alegria que meu pai estaria em ver essa capa em que estou frente a frente com ela", conta o gaúcho. Ele complementa que assinar junto é algo que exige mais tempo e envolvimento: "Como consequência de ter tido uma troca mais frequente com a Monja Coen, aprendi muito no processo de criação da obra. Nos momentos em que me senti intimidado pela sua experiência de vida, lembrei de não comparar trajetórias e focar no que faço, que é poesia. Assim, consegui manter minha identidade dentro da parceria e mergulhei na oportunidade de contar histórias ao lado de alguém que admiro".

Antes deste lançamento, o poeta já estava fazendo diferença na vida de fãs e leitores, com o sucesso na internet, como best-seller e também como palestrante. Porém, a pandemia - o período das perdas e incertezas - aflorou nos indivíduos buscas espirituais e sentimentais, atrás do bem-estar mental. Allan afirma, já na apresentação da obra, que a publicação tinha a intenção de ser um abraço após o medo, de oferecer calmaria em meio à tempestade, de convidar a um mergulho profundo para se sentir vivo. "Acredito na força das palavras, tanto que inicio o primeiro capítulo afirmando que 'livros salvam vidas'. Mas penso que não há como levar alguém que não esteja disposto a fazer essa travessia, por isso, digo que não há fórmulas ou receitas para a felicidade. Isso seria acreditar que as pessoas reagem da mesma forma aos sentimentos, e não é verdade. Se o leitor já está com o livro na mão é sinal que está buscando algo, e essa procura já é um grande passo. Por isso, o objetivo é nos encontrarmos no caminho."

O autor diz ficar muito feliz em saber que a obra, de fato, está tendo esse efeito de transformação. Ele relata que havia o receio de como a parceria seria recebida, mas que os retornos até agora superaram qualquer expectativa, o que lhe deixa realizado. "O sentimento é de, a cada mensagem e comentário, estar recebendo o abraço que oferecemos através das páginas do livro. Este realmente tem sido meu desejo há algum tempo, mas acabou sendo consequência do intuito de oferecer o que também preciso. Se o livro tivesse sido escrito com o objetivo de fazer algo porque o momento pedia, certamente não teria o mesmo impacto. Durante o processo de criação, posso dizer que o livro me levou da tempestade à calmaria, e é essa trajetória que ofereço. Neste período, perdi meu pai, e, meses depois, me tornei pai, ou seja, vivi na pele as perdas e incertezas. Ter dividido nos textos como atravessei o luto, e outras tantas passagens bem pessoais, foi o que me ajudou a focar em continuidade."

Nascido em Frederico Westphalen e criado em Passo Fundo, Allan foi morar na Capital com 15 anos. "Já nessa fase a paixão pela música me introduziu à escrita. Desde cedo, escrevo letras de música, que foi um dos motivos que me trouxe ao Rio de Janeiro anos depois." Antes, começou faculdade de Direito, deixando o sonho dormindo na gaveta: "Só faltava um carimbo de 'arquivado'. A publicidade foi uma alternativa para aliar a ideia de ter um diploma com satisfação profissional. Durou pouco tempo, pois o foco no autoral e a vontade de dividir o que escrevo foram se intensificando a ponto de não acreditar que esse papo de sonho é um bastão de frustrações que se passa de geração em geração. Quando saí do meu emprego em uma agência de publicidade, resolvi dar vazão total à escrita e fui estudar na Escola de Escritores de Barcelona". De volta ao Brasil, Porto Alegre não era mais uma rotina viável, e o autor foi buscar possibilidades na capital artística do País.

Sobre o título do livro, o poeta esclarece que foi uma sugestão da editora: "A Sextante foi a responsável pela tradução do clássico O monge e o executivo (2004, data de lançamento no Brasil). Quando apresentei a ideia do meu livro com a Monja Coen, foi inevitável a referência. Gostei muito, pois é a maneira com que muitas pessoas se referem a mim na rua: 'Você é o poeta dos vídeos, certo?'. E o mais interessante é que essa era a forma que sempre quis ser reconhecido lá atrás, ainda insatisfeito por estar anulando minha poesia. Então, quem sabe seja mais um ciclo que se inicia após o velho sonho estar, definitivamente, estampado na capa. Só agradeço".