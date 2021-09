Espetáculo presencial de humor é atração na Amrigs neste domingo

Fábio Rabin apresenta, neste domingo (26), em Porto Alegre, o espetáculo de humor Tá embaçado, o quarto show solo de sua carreira. O comediante sobe ao palco do Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), às 21h (sessão extra), com ingressos a R$ 70,00 (inteira) à venda no site ingressodigital.com . As entradas para a primeira apresentação, às 18h, estão esgotadas.

Rabin retorna à Capital para apresentar o seu mais recente stand up, após o sucesso de To viajando, vencedor do prêmio Risadaria na categoria melhor show de Comédia Stand Up em 2018. A nova montagem reflete o momento da sua vida, de um homem que tenta escapar da rotina para salvar o casamento, mas que enfrenta dificuldades enormes como sua própria falta de sensibilidade dentro do relacionamento. Além disso, tem que criar uma filha que está crescendo e começando a questionar o mundo para um pai que quase sempre não tem as respostas certas…

Talvez este seja seu show mais polêmico, pois além da família, aborda grandes tabus como drogas, preconceito e o “politicamente correto”, que tenta impor ao comediante limites em sua criatividade. A política se mantém muito presente neste show, sempre com textos sobre atualidades do país e do mundo, fator que colocou o comediante em grande destaque no cenário do humor nacional nos últimos tempos.