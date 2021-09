Mundo gerado pela ótica feminina estreia em solo online

Neste sábado (25), o Coletivo Teatro da Crueldade estreia o espetáculo online Útero. A temporada vai até 12 de outubro, com sessões nos sábados, domingos, segundas e terças-feiras, às 20h, com ingressos entre R$ 10,00 e R$ 80,00 pelo Sympla , para a transmissão por YouTube do grupo.