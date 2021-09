Globoplay estreia novela latina que tem como foco o combate ao narcotráfico

O cotidiano e os desafios de uma corajosa agente policial no combate ao narcotráfico internacional são tema de Operação Pacífico, nova novela disponível exclusivamente no Globoplay. Mãe dedicada e esposa amorosa, Amalia Ortega (Majida Issa) enfrenta a dualidade entre a vida pessoal e profissional ao receber a importante missão de capturar o traficante mexicano El Guapo (Julio Bracho).

Casada com Jorge Camacho (Luciano D’Alessandro), advogado corrupto que mantém a imagem de marido e pai perfeito apenas por conveniência, Amalia se junta ao coronel Gabriel Pedraza (Mark Tacher) para cumprir sua função de capturar o criminoso. A dupla, inicialmente em constante impasse e desentendimento, ao longo da trama passa a demonstrar interesses afetivos.

Juntos, eles viajam por diversas regiões da Colômbia e do México, locais onde a produção foi gravada, e enfrentam uma lista de inimigos até realmente encontrar o traficante foragido. Com direção de Diego Mejía e Mónica Botero, o drama policial conta com 60 capítulos e é livremente baseado em fatos reais.