Podcast comemora um ano no ar com campanha de financiamento contínuo

Comemorando um ano no ar, o podcast A História do Disco , da multiartista e comunicadora Bruna Paulin, está com uma campanha de financiamento contínuo através da plataforma apoia.se . Com contribuições a partir de R$ 7,00, o público recebe conteúdos e benefícios exclusivos, além de participar de sorteios de brindes e colaborar com pautas ou gravações de episódios.

“O projeto foi desenvolvido ao longo deste ano de forma totalmente independente, contando apenas com apoio de profissionais e marcas para seguir evoluindo tecnicamente”, revela Bruna. “Porém, para seguirmos desenvolvendo conteúdo de qualidade para todas as pessoas, resolvi convocar quem nos acompanha para colaborar com o podcast”. Com o financiamento contínuo, “a ideia é que eu possa me dedicar mais horas da semana com o podcast, remunerar melhor quem já trabalha comigo e ampliar a equipe do projeto”.

Na edição desta quarta-feira (22), a apresentadora conversa com o astrólogo e músico Edu Conte. A compositora e primeira mulher a tocar guitarra no Brasil, Lucinha Turnbull, é atração na próxima quarta (29).

O programa, que figura entre os podcasts de música mais ouvidos no País, estreou em setembro de 2020 e traz diversas histórias, tanto sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, “como também como esses discos fazem parte das nossas vidas”, conta a jornalista. Já são mais de 3.185 minutos de conteúdo no ar - o equivalente a 71 discos de 12 polegadas - , que trazem 46 convidados dividindo momentos de suas vidas em que a música foi personagem marcante.

O podcast já recebeu nomes como o do músico, pesquisador e apresentador Charles Gavin, a escritora Martha Medeiros, o ator Guilherme Weber, o músico Edgard Scandurra, a comunicadora Sarah Oliveira, a cineasta, atriz e apresentadora Marina Person, o cineasta Jorge Furtado, o produtor musical Marcelo Fróes, a apresentadora Roberta Martinelli, as jornalistas Fabiane Pereira, Kamille Viola e Chris Fuscaldo, o escritor André Czarnobai, a atriz e escritora Júlia Medeiros, o músico Rafael Rocha e a cantora e compositora Filipe Catto, entre outros.

No final de 2020, A História do Disco, com apenas 13 episódios no ar na época, ficou entre os 111 podcasts de música mais ouvidos do ano em todo Brasil pelo Spotify. Recentemente, esteve entre o Top 13 programas de música mais ouvidos da plataforma. “A ideia foi aproximar meu amor à música e discos de vinil e às histórias que trazemos com um disco que gostamos muito. Todo disco tem uma história, seja ela de como foi criado, seja da primeira vez que o ouvimos”, declara a Mestre em Comunicação pela Pucrs, onde desenvolveu pesquisa sobre as bandas The Beatles e The Rolling Stones e a construção das imagens das duas bandas através de periódicos britânicos. “A História do Disco é resultado de anos de pesquisa na área, somados ao meu lado entrevistadora e apresentadora, que é uma das atividades profissionais que tenho me dedicado mais nos últimos anos”, revela.

Desde agosto de 2021, o programa conta com o apoio da plataforma Cubo Play, da Cubo Filmes, produtora audiovisual sediada em Porto Alegre. Os programas agora são gravados nos estúdios da Cubo e a parte das entrevistas é disponibilizada gratuitamente na plataforma. O programa no formato original, segue disponível em mais de 10 plataformas de streaming. Os episódios vão ao ar semanalmente, nas quartas-feiras.

A produção, entrevistas, roteiro e locução são de Bruna, a edição de áudio é de Nicole Demeneghe, arte do podcast é assinada pelo artista visual Librae, com vinheta criada por Augusto Stern e Fernando Efron. O programa tem apoio da Le Mule, Editora Belas Letras e Cubo Play.