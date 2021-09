Oriundos do Gueto revolucionam na música e nas ações

As músicas autorais da Oriundos do Gueto apresentam, seja na melodia do reggae, rap, hip hop, rock, soul, samba ou na mistura desses estilos, os temas polêmicos e os protestos de quem vive na periferia. A banda de Porto Alegre vive na pele as questões que defende no palco e nas lives.

Seus integrantes são moradores do Morro da Polícia e do Morro da Cruz. Mas a intenção de mostrar para sociedade a luta dessas pessoas ultrapassa a letra das canções. Dos cachês pagos nas apresentações – que ficaram escassas em função da pandemia – 10% do valor são destinados aos projetos sociais que a Oriundos do Gueto desenvolve nas comunidades em que está presente. As ações contam com a parceria do DJ Pururco.

Neste sábado (25), por exemplo, os 10 componentes da banda farão um galeto solidário no Morro da Polícia. Serão distribuídas quentinhas com arroz, salada e frango para famílias carentes. “Precisamos de ajuda para esta missão, com doações de 1 kg de frango ou de qualquer quantia em dinheiro”, diz o líder da banda, Rafael da Silva Peres, multi-instrumentista.

Também haverá doação de kits de higiene pessoal e material escolar para crianças e jovens. “Chega junto e fortalece essa ação junto com a gente. Temos fé em dias melhores, aqui na linha de frente desse combate seguimos na resistência”, diz o convite da banda para que as pessoas se juntem à iniciativa e participem com donativos.

Desde os sete anos, Rafael se dedica à música. Hoje, toca bateria, teclado, baixo, violão, guitarra, e pilota também ajuda a pilotar os fogões que preparam as comidas das ações sociais. Essa, aliás, é uma característica da banda. Todos os seus integrantes se revezam no vocal e também nos instrumentos e na composição das músicas. “É um projeto que gera oportunidade para quem quer aprender com a música com arte, por isso a oportunidade é a mesma para todos que formam a banda”, diz Rafael.

A Oriundos do Gueto foi formada em abril de 2018, com apoio do bloco Ôbalancê. Até agora, são 33 músicas prontas e mais outras composições que ainda estão sendo finalizadas. “Ainda não gravamos o nosso disco tão sonhado devido às nossas dificuldades financeiras para o projeto”, desabafa Rafael, ao lembrar que a banda ajudou também seus integrantes a descobrirem na música algo melhor para suas vidas e suas famílias.

Quem são os Oriundos do Gueto