Alanis Guillen será Juma na nova versão de 'Pantanal' pela Globo

Aos 23 anos, Alanis Guillen traz na bagagem uma única experiência na TV – foi ela quem deu vida à Rita, personagem de Malhação – Toda Forma de Amar, em 2019. Vivência esta que foi intensa o bastante para que todos os olhos, tanto do público quanto da equipe da nova versão de Pantanal, se voltassem para ela após o anúncio da produção da novela no Fantástico, em setembro de 2020.

Segundo a atriz, logo que a reportagem foi ao ar, seu telefone não parou de tocar, mensagens e marcações nas redes sociais de pessoas conhecidas e desconhecidas torcendo para que ela desse vida a essa personagem brasileira tão icônica, Juma Marruá. Hoje, um ano depois, e após meses de seleção, Alanis foi apresentada, também no Fantástico, neste domingo (19), como a atriz escolhida para o papel.

“Quando disseram que haveria essa nova versão de Pantanal – novela que nunca tinha assistido – uma galera na internet começou a me marcar em publicações e muitas pessoas começaram a comentar. Pessoas amigas, da família, dizendo “essa personagem tem que ser você!”. Eu queria saber quem era a personagem, que história era essa, fiquei muito curiosa. Depois de entender do que se tratava, quis fazer teste para essa produção”, conta a atriz paulista, de Santo André, que após alguns meses e testes para o papel, recebeu a ligação com a confirmação de que havia sido escolhida.

O diretor artístico, Rogério Gomes, o Papinha, comenta que a escolha de Alanis se deu devido à sua adequação física para o papel, já que a família de Juma vai do Paraná para o Pantanal, e à análise do seu trabalho. “Nossa produtora de elenco, Rosane Quintaes, trouxe o nome da Alanis, que foi a nossa primeira opção. Pedimos a ela e a diversas outras atrizes que nos enviassem selftapes, material de vídeo que ficou comum no último ano devido à dificuldade de testes presenciais durante a pandemia. Depois de recebermos tudo, convidamos Alanis para fazer um teste presencial, seguindo todo o protocolo de segurança daquele momento. Ela fez o primeiro teste e foi brilhante”, declara o diretor.

Para Bruno Luperi, autor da nova versão de Pantanal, a atriz escolhida para interpretar Juma precisava ter uma característica indispensável: o olhar da onça. “Olhei para ela e pensei: é exatamente o que precisamos. Bochecha, nariz, boca, olhar e talento. Ela tinha tudo”, comenta Bruno. Ao falar sobre Juma, o autor destaca que uma de suas principais características é seu lado selvagem. “A Juma está ali ao extremo, um ‘eu rudimentar’. No contraste com o ‘eu urbano’ de Jove. Juma vai descobrir no primeiro contato com Jove o que é o amor. E ela vai se encantar por um homem que é feminino em sua essência. E, por isso, ele é a única pessoa que ela deixa chegar perto. É um encontro que vem para trazer aprendizado e transformar, com carinho, atenção e respeito”, finaliza.

A nova versão de Pantanal é escrita por Bruno Luperi. A direção artística é de Rogério Gomes, direção de Walter Carvalho, Noa Bressane, Beta Richard e Davi Alves. A produção é de Luciana Monteiro, a direção de gênero é de José Luiz Villamarim e a novela tem previsão de estreia para 2022.