Festival Santa Maria Vídeo e Cinema revela os vencedores da 14ª edição

Em cerimônia online realizada neste sábado (18), a comissão organizadora do 14º Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC) revelou os filmes premiados nas mostras Fundação Eny de Curtas-Metragens Brasileiros e na Mostra Sinprosm de Curtas-Metragens de Santa Maria e Região.

Nesta edição, financiada com recursos da Lei Aldir Blanc, 40 filmes concorriam ao Troféu Vento Norte na mostra nacional e 16 na local. Coube ao corpo de jurados das duas disputas eleger os vencedores e as menções honrosas. Também foram laureados os filmes eleitos pelo público, por votação popular, e os prêmios concedidos pela organização e parceiros do festival.

“A beleza de Rose” levou o prêmio de melhor curta na mostra nacional, que registrou empate nas categorias melhor atriz e ator. “Beira Mar” foi o campeão de prêmios na competição local.

Confira os vencedores:

Prêmios da organização

Prêmio jornalista Luiz Roese

- Por transformar um momento tão adverso em luta e esperança de uma sociedade justa, a organização do 14º Santa Maria Vídeo e Cinema concede o Prêmio Jornalista Luiz Roese, sobre justiça, juventude e prevenção para o filme “Quarentena em um Hostel Argentino”, com direção de Rafael Sanches Guerra.

Prêmio Clayton Coelho de Direitos Humanos

- Pela temática que busca defender a inclusão e justiça social a organização do 14º Santa Maria Vídeo e Cinema concede o Prêmio Clayton Coelho de Direitos Humanos para o curta “Um Oito Sete”, com direção de Daiana Schneider Vieira.

Troféu cineclube lanterninha Aurélio

- Pela paixão pelo cinema de Diogo Rembold e por refletir sobre os temas da recepção cinematográfica e da importância da conservação, a organização do 14º Santa Maria Vídeo e Cinema concede o Troféu Cineclube Lanterninha Aurélio para o filme “O Colecionador”, com direção de Christian Jafas, Felipe Davson, Tiago Bravo Quintes e Vinícius Carvalho.

Prêmio Rede Sina

- Pela relevância do tema e a coragem de todas que expuseram suas dores e rostos o prêmio Rede Sina vai para o filme “Corpo Mudo”, com direção de Marcela Schild.

Prêmio Diário de Santa Maria

- O prêmio do jornal Diário de Santa Maria concedido pelo voto do público no site do jornal com o Troféu Vento Norte vai para o filme “A Descoberta do Gigante”, com direção de André Borba, Rafael Happke, Thomaz Townsend

Mostra Simprosm De Curtas-Metragens de Santa Maria e região

Menções Honrosas

- Pela relevância do tema que expõe o conflito entre a necessidade de isolamento social, e a necessidade que um artista tem de mostrar o seu trabalho em contato direto com o público, o Júri Oficial da Mostra Sinprosm de Curtas Metragens de Santa Maria e Região concede Menção Honrosa com o Troféu Vento Norte para o filme "Sozinho [ em casa ]”, com direção de Lucas Guillande.

- Pelo olhar humanizado para o outro nesse momento da pandemia, o Júri Oficial da Mostra Sinprosm de Curtas Metragens de Santa Maria e Região concede Menção Honrosa com o Troféu Vento Norte para o filme “Fica em casa, Rafael”, com direção de Calixto Bento.

- Pelo êxito na atuação cujo desempenho belíssimo entregou interpretações sinceras que envolveram naturalidade, simplicidade e verdade, o Júri Oficial da Mostra Sinprosm de Curtas Metragens de Santa Maria e Região concede Menção Honrosa com o Troféu Vento Norte para as atrizes Dayfer, Joana Fernandes e Hellen Höher Bohrer, do filme “Beira Mar”, com direção de Pedro Pellegrini.

- Melhor Desenho de Som - Recebe o Troféu Vento Norte - Pedro Pellegrini, pelo curta “Beira Mar”.

- Melhor Direção de Arte - Recebe o Troféu Vento Norte - Milena Castro de Bittencourt Camillo, pelo filme “A Visita”.

- Melhor Trilha Sonora Original - Recebe o Troféu Vento Norte - Marcelo Schmidt, pelo filme “Quando te Avisto”.

- Melhor Montagem - Recebe o Troféu Vento Norte - Pedro Pellegrini, pelo filme “Beira Mar”.

- Melhor Direção de Fotografia - Recebe o Troféu Vento Norte - Bruno Fenner, Daiane Bedin e Pedro Pellegrini pelo filme “Beira Mar”.

- Melhor Roteiro - Recebe o Troféu Vento Norte - Denys Schmitt e Pedro Pellegrini, pelo filme “Beira Mar”.

- Melhor Ator - Recebe o Troféu Vento Norte - Afro Guga, pelo filme “Tô Viva”.

- Melhor Atriz - Recebe o Troféu Vento Norte - Gabriele Dors, pelo filme “Beira Mar”.

- Melhor Direção - Recebe o Troféu Vento Norte - Pedro Pellegrini pelo filme “Beira Mar”.

- Melhor Curta da Mostra Simprosm de Santa Maria e Região Pelo Voto do Júri Popular - Recebe o Troféu Vento Norte - “Beira Mar”, com direção de Pedro Pellegrini.

- Melhor Curta da Mostra Simprosm de Santa Maria e Região - Recebe o Troféu Vento Norte - “Quando Te Avisto”, com direção de Neli Mombelli e Denise Copetti.

Mostra Fundação Eny de Curtas-Metragens Brasileiros

Menções Honrosas

- Por lançar luz sobre um tema invisível para sociedade, o Júri Oficial da Mostra Fundação Eny De Curtas-Metragens Brasileiros concede uma Menção Honrosa com o Troféu Vento Norte para o filme “Seremos Ouvidas”, com direção de Larissa Nepomuceno.

- Pela abordagem do tema da solidão e criação do artista no período de isolamento, o Júri Oficial da Mostra Fundação Eny De Curtas-Metragens Brasileiros concede uma Menção Honrosa com o Troféu Vento Norte para o filme “O Olhar do Artista Não Descansa”, com direção de Guilherme Carravetta de Carli.

- Pela narrativa sensível e criativa, o Júri Oficial da Mostra Fundação Eny De Curtas-Metragens Brasileiros concede uma Menção Honrosa com o Troféu Vento Norte para o filme “Um Oito Sete”, com direção de Daiana Schneider Vieira.

- Melhor Desenho de Som - Recebe o Troféu Vento Norte - Duca Duarte, pelo filme “Bochincho, O Filme”.

- Melhor Direção de Arte - Recebe o Troféu Vento Norte - Raphael Henrique Costa Silva e Joel Gatto, pelo filme “O Menino e o Ovo”.

- Melhor Trilha Sonora Original - Recebe o Troféu Vento Norte - Wilson Santos e Orquestra de Tambores – pelo filme “Tambor ou Bola”.

- Melhor Montagem - Recebe o Troféu Vento Norte - Diego Muller, Rafael Karkow e Ghynn Paul, pelo filme “Maria”.

- Melhor Direção de Fotografia - Recebe o Troféu Vento Norte - Juliano Dutra pelo filme “Bochincho, O Filme”.

- Melhor Roteiro - Recebe o Troféu Vento Norte - Clementino Júnior pelo filme - “1º Turno”.

- Melhor Ator – Recebem o Troféu Vento Norte dois atores - Clemente Viscaíno, pelo filme “Enquanto Está Quente”; e Daniel Veiga, pelo filme “Você tem olhos tristes”.

- Melhor Atriz - Recebem o Troféu Vento Norte duas atrizes – Liane Venturella, pelo filme “Adereços”; e

Tati Lima, pelo filme “Olhos de Cachoeira”.

- Melhor Direção - Recebe o Troféu Vento Norte - Camila Macedo & Jessica Candal & Mano Jhow & Evandro Kbu, pelo filme “Hip Hop no Corre”.

- Melhor Curta de Ficção – Recebe o Troféu Vento Norte - “A Beleza de Rose”, com direção de Natal Portela.

- Melhor Curta Documentário - Recebe o Troféu Vento Norte - “Corpo Mudo”, com direção de Marcela Schild.

- Melhor Animação - Recebe o Troféu Vento Norte – “Seed”, com direção de Fabrício Rabachim e Flávia Rabachim.

- Melhor Curta da Mostra Fundação Eny de Curtas-Metragens Brasileiros pelo Júri Oficial - Recebe o Troféu Vento Norte - “A Beleza de Rose”, com direção de Natal Portela.

- Melhor Curta da Mostra Fundação Eny de Curtas-Metragens Brasileiros Pelo Voto do Júri Popular - Recebe o Troféu Vento Norte - “Bochincho, O Filme”, com direção de Guilherme Suman.