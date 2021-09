MasterChef tem primeira prova da temporada fora da cozinha

Os participantes do MasterChef Brasil encaram prova fora da cozinha mais concorrida do País pela primeira vez na temporada. No episódio desta terça-feira (21), exibido pela Band às 22h30min, os cozinheiros disputam um desafio em equipe onde precisam reproduzir um prato criado pelos jurados Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça.