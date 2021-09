Samir Machado de Machado lança novo livro com aventuras de um herói cordial

A situação política em Portugal não era das mais fáceis lá pelos idos de 1762. Por um lado, era fundamental manter as boas relações com a Inglaterra, mais poderosa aliada na intrincada costura econômica e geopolítica de então; por outro, havia a pressão de Espanha e França, exigindo que os portugueses tomassem seu partido na Guerra dos Sete Anos - e ameaçando com invasão caso ficassem tempo demais em cima do muro.

Endividado e com exército esfacelado, ainda tendo que lidar com os efeitos catastróficos do terremoto que arrasou Lisboa em 1755, o Marquês do Pombal não estava exatamente preparado para lidar com uma eventual guerra entre vizinhos - e ainda tinha que se preocupar com a Confraria da Nobreza, espécie de clube da aristocracia que, indignado com a ascensão da burguesia em Portugal, estava disposta a sabotar o próprio país em nome da preservação de seu poder. Para lidar com os conspiradores, o marquês busca a ajuda de um herói improvável: o soldado brasileiro Érico Borges, um verdadeiro agente secreto do século XVIII, que deixa um País ainda na Idade Média para mergulhar em uma trama de intrigas e aventuras em plena Europa iluminista.

É por esses caminhos que vai Homens cordiais (Rocco, 384 págs., R$ 79,90 ou R$ 39,90 na versão e-book), novo livro de Samir Machado de Machado. Com um detalhe fundamental: o herói brasileiro é também um incomum protagonista LGBTQIA em uma história de capa e espada, dando às muitas idas e vindas da trama contornos bem diferentes do usual.

Batizado em homenagem a Erico Verissimo e Jorge Luis Borges ("meus dois autores gaúchos favoritos", brinca Samir), o protagonista já tinha dado as caras em Homens elegantes (2016), outra história de aventuras ambientada na Europa do século XVIII - no caso, Londres. Embora as conexões entre os dois livros sejam óbvias e intencionais (tanto "elegantes" quando "cordiais", diga-se, eram eufemismos para falar de homens gays naquela época), o autor deixa claro que não se trata de uma continuação, ou de uma história que só faz sentido depois que já se conhece a anterior. "Claro que é importante que as histórias que o personagem vive provoquem algumas mudanças pelo caminho. Mesmo um James Bond evoluía aos poucos. Mas queria que fosse uma nova história do Érico Borges, que a pessoa não precisasse ler o primeiro livro para entender o segundo. É como se estivesse reintroduzindo o personagem a cada vez.".

De forma semelhante, não é preciso se preparar para discussões profundas sobre a orientação sexual do nosso herói antes de virar as primeiras páginas. Embora a sexualidade de Erico Borges seja obviamente importante, o que o leitor ou leitora terá em mãos será, antes de tudo, um livro de aventuras.

"Uma das coisas que mais me interessa em trabalhar com um herói de ação gay é poder criar um enredo no qual essas identidades minoritárias possam apenas serem elas próprias, sem precisar ficar discutindo e explicando a si mesmas o tempo todo", explica Samir. "É um romance de batalhas em que, por acaso, o personagem principal é homossexual - e, uma vez ele sendo gay, isso faz com que ele passe por algumas situações, contorne alguns cenários com as quais não teria contato se fosse um personagem hetero."

O que surge, então, é a possibilidade de inserir novas camadas em um estilo literário movido por alguns estereótipos - um exercício criativo que, ao mesmo tempo, abre trilhas interessantes para renovação. "Muito do que define o funcionamento de um romance de aventura está no protagonista. Quando se repete sempre o mesmo tipo de protagonista, é natural que a fórmula acabe ficando bastante cansativa. No momento em que se quebra um pouco essa expectativa, e se começa a fazer essas pequenas modificações, a história vai ganhando contornos particulares e muito interessantes", reforça.

Seja como for, o autor não se furta de inserir camadas mais profundas de significado em seus livros. Em Tupinilândia, premiado com o Minuano de Literatura e que recentemente recebeu edição em francês, um parque temático abandonado abriga um núcleo fascista que age como se as últimas décadas não tivessem existido; por sua vez, Homens elegantes trazia o vilão Conde de Bolsonaro, uma referência irônica com conotações para lá de óbvias.

Em Homens cordiais, a elite atrasada que ameaça entregar a nação ao estrangeiro também convida a pensar sobre o Brasil da segunda década do século XXI, e tudo isso nos diz sobre como textos ambientados no passado podem ser muito mais políticos do que parecem. "Todo romance histórico acaba falando mais da época em que é escrito do que daquela que retrata", garante. "Escrevi esse livro em 2018, antes do começo do governo Bolsonaro, mas há questões que conversam com a situação atual. Somos herdeiros de uma série de problemas de Portugal, desde a burocracia até uma aristocracia intelectualmente medíocre."