GNT lança série-documental que debate a exaustão contemporânea

Refletindo a respeito dos efeitos psicológicos e físicos do mundo contemporâneo, o GNT estreia nesta quarta-feira (22) Sociedade do cansaço, uma série-documental que mostra como nossas vidas e os nossos valores são pautados pela produtividade e pelo desempenho. O programa irá ao ar todas quartas-feiras, às 23h30min no canal.