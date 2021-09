Rapper gaúcho Bruno Amaral lança clipe de ''Menino negro morto'

Com produção totalmente independente, o rapper gaúcho Bruno Amaral, de 24 anos, lança nesta segunda-feira (20) seu novo trabalho musical, chamado Menino negro morto. A canção de protesto tem a intenção de ressignificar a data tradicionalista e a história do povo negro do Rio Grande do Sul.

Nascido e criado na Vila Bom Jesus, em Porto Alegre, o artista dá voz aos seus iguais e conta a história de dor, indignação e negligência do povo negro que segue morrendo anônimo nas ruas da capital gaúcha e de todas as cidades do Brasil. A nova música foi escrita em 2016, quando rixas e guerras entre traficantes intensificaram a violência na Região Metropolitana; e, ao mesmo tempo, escolas públicas estavam sendo ocupadas em razão das mudanças políticas na área da educação.